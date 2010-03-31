На праздники пустят дополнительные поезда в Крым

Восемь дополнительных поездов пустили в крымском направлении на пасхальные праздники украинские железнодорожники, сообщил пресс-центр "Укрзализныци".

Приднепровская железная дорога назначила пять поездов, Юго-западная, Южная и Одесская - по одному:

№522/521-282/281 Симферополь-Киев отправляется из Симферополя 1 апреля, из Киева - 2 апреля;

№58/57 Симферополь-Киев отправляется из Симферополя 5 апреля, из Киева - 6 апреля;

№238/237-231/232 Симферополь-Киев отправляется из Симферополя 5 апреля, из Киева - 6 апреля;

№510/509 Симферополь-Львов идет из Симферополя 1 апреля, из Львова - 2 апреля;

№232/231-182/181 Симферополь-Киев отправляется из Симферополя 1 апреля, из Киева - 2 апреля;

№58/57 Киев-Симферополь отправляется из Киева 1 апреля, из Симферополя - 2 апреля;

№590/589 Одесса-Симферополь отправляется из Одессы 2 апреля, из Симферополя - 3 апреля;.

№529/208 Харьков-Симферополь идет из Харькова 2 апреля, из Симферополя - 3 апреля.

"Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается", - говорится в пресс-релизе.