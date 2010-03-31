Дефолт Украине не грозит - Тигипко

Дефолта по внутренним и внешним государственным платежам в Украине не будет, заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, передает УНИАН.

“Будут выплачиваться заработные платы, пенсии, все обязательства государство будет обслуживать. По внешним долгам дефолта не будет”, - сказал ТИГИПКО журналистам в среду.

По его словам, правительство отрабатывает проблемные вопросы по бюджету на 2010 год.

“Речь идет и о наполнении пенсионного фонда, и о сбалансированности бюджета НАК “Нефтегаз Украины”, и о уровне возмещения НДС”, - сказал ТИГИПКО.

Он заверил, что по итогам марта по долгам “Нефтегаза” можно будет рассчитаться собственными силами.

2 марта первый заместитель главы администрации президента Ирина АКИМОВА заявила, что ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует .

13 марта министр финансов Федор ЯРОШЕНКО сказал, что, несмотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.