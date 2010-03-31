В Крыму поймали вымогателя

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело по факту получения шестисот долларов взятки председателем правления закрытого акционерного общества, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Председатель правления требовал и получил 600 долларов взятки от двух местных жителей за внесение в их трудовые книжки сведений о том, что они являются работниками закрытого акционерного общества", - говорится в пресс-релизе.

Часть 2 статьи 368 Уголовного кодекса - "получение взятки" - предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.