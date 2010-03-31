В Керченском проливе задержали катер за нарушение погранрежима

Морская охрана задержала в районе мыса Такиль в Керченском проливе катер с тремя людьми на борту за нарушение пограничного режима, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины.

"Предъявить удостоверяющие личность документы смогли не все. Владельца плавсредства на борту не оказалось, как и документов на катер. Из объяснений установлено, что мужчины проводили ходовые испытания", - говорится в пресс-релизе.

Пограничники отконвоировали катер в отряд морской охраны, там составили админпротоколы. Нарушители, в том числе владелец плавсредства, оштрафованы.