Курортам Крыма создадут особые условия для игорного бизнеса

В курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса, заявил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Предварительно могу сказать, что в городах-курортах, которые войдут в закон, казино можно будет открывать в 3-, 4- и 5-звездочных гостиницах. В других городах - только в 5-звездочных гостиницах. Там будут выделены льготные условия, о которых я не хочу пока еще говорить», - сказал КОЛЕСНИКОВ на брифинге во Львове.

Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных зонах.

24 марта председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, который позволяет деятельность казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах крупных городов Украины.