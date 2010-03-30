Севастополь собирается завершить отопительный сезон досрочно
19:30, 30 марта 2010Крым
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t три дня должна быть выше +8
В Севастополе отопительный сезон намерены завершить досрочно - 6 апреля, сообщил начальник управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.
«Если установится сравнительно теплая погода, и в течение трех дней среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла, будем завершать отопительный сезон», - сказал ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании.
«По всей видимости, это произойдет сразу после Пасхи. Планируем завершать сезон 6 апреля», - добавил он.
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