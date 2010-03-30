Севастополь собирается завершить отопительный сезон досрочно

В Севастополе отопительный сезон намерены завершить досрочно - 6 апреля, сообщил начальник управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

«Если установится сравнительно теплая погода, и в течение трех дней среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла, будем завершать отопительный сезон», - сказал ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании.

«По всей видимости, это произойдет сразу после Пасхи. Планируем завершать сезон 6 апреля», - добавил он.