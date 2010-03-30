На Пасху автобусы в Севастополе будут ходить круглосуточно

Транспорт на Пасху в Севастополе будет работать в круглосуточном режиме для создания удобств верующим, желающим принять участие в пасхальных богослужениях в храмах, сообщила пресс-служба администрации города.

На Пасху и в поминальное воскресенье, 11 апреля, будет выделено дополнительное количество транспорта.

Руководителям автотранспортных предприятий должны обеспечить технический контроль выпускаемых в ночную смену автобусов и медицинский осмотр водителей.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по тарифам, определенным согласно региональному меморандуму о взаимодействии. Величина ночного тарифа не должна превышать 100% от стоимости проезда в дневное время.