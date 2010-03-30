Депутатов лишили земли «Массандры»

Суд отменил решения, которыми местные депутаты выделили себе в Крыму два участка площадью 0,4 и 0,48 гектаров из земель госпредприятия «Приветное», входящего в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», сообщила пресс-служба прокуратуры.

С исками в суд обратилось надзорное ведомство Алушты.

«Суд согласился с доводами о несоответствии депутатских претензий требованиям законодательства, которое не дает местным властям полномочий по распоряжению землями государственных предприятий и устанавливает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении.