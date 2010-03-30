Депутатов лишили земли «Массандры»
19:24, 30 марта 2010Крым
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Претензии не отвечают закону
Суд отменил решения, которыми местные депутаты выделили себе в Крыму два участка площадью 0,4 и 0,48 гектаров из земель госпредприятия «Приветное», входящего в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», сообщила пресс-служба прокуратуры.
С исками в суд обратилось надзорное ведомство Алушты.
«Суд согласился с доводами о несоответствии депутатских претензий требованиям законодательства, которое не дает местным властям полномочий по распоряжению землями государственных предприятий и устанавливает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении.
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