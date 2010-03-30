От взрыва в Москве погиб севастополец - капитан ЧФ РФ

Погибший в результате теракта в Москве на станции метро "Парк культуры" гражданин Украины был капитаном первого ранга Черноморского флота России, сообщили УНИАН в консульстве в РФ.

"ГИНЬКУТ Виктор Витальевич, 1967 года рождения, был гражданином Украины и был направлен в Москву в командировку", - сказал сотрудник консульства.

В то же время собеседник агентства сообщил, что мужчина имел и российское гражданство. Однако, объяснил он, украинское законодательство не предусматривает двойного гражданства, поэтому консульство рассматривает погибшего как гражданина Украины.

Фамилия ГИНЬКУТ значится в списках погибших, размещенных на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России. В графе “место регистрации” указан Севастополь.

29 марта в московском метрополитене произошли взрывы на станциях “Лубянка” и “Парк культуры”, погибли 39 человек.