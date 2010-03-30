Во время терактов в московском метро погиб житель Севастополя

Во время терактов в московском метро 29 марта погиб житель Севастополя Виктор Гинькут, 1967 года рождения.

Его фамилия значится в списках погибших, размещенных на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России.

В графе “место регистрации” указан Севастополь.

Тело Гинькута находится в морге №2.

Два взрыва на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели утром 29 марта с интервалом менее часа. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Число жертв взрывов возросло до 39 человек.