Во время терактов в московском метро погиб житель Севастополя
18:48, 30 марта 2010Крым
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Взрывы унесли четыре десятка жизней...
Во время терактов в московском метро 29 марта погиб житель Севастополя Виктор Гинькут, 1967 года рождения.
Его фамилия значится в списках погибших, размещенных на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России.
В графе “место регистрации” указан Севастополь.
Тело Гинькута находится в морге №2.
Два взрыва на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели утром 29 марта с интервалом менее часа. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Число жертв взрывов возросло до 39 человек.
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