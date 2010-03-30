Сдавать тесты можно на семи языках
14:25, 30 марта 2010Крым
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В том числе, татарском и русском
Перевести задания для проведения внешнего независимого тестирования с украинского на шесть языков поручило Министерство образования и науки Украины центру оценивания.
Согласно приказу, поручается перевести задания на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки (кроме тестов по иностранным языкам, украинскому языку и литературе).
Язык сдачи тестов выбирают желающие пройти внешнее оценивание.
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