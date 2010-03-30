Жители Ялты протестуют против застройки Поликуровского холма

Запретить застройку Поликуровского холма потребовали жители Ялты на митинге перед зданием исполкома, поскольку считают, что из-за работ фирмы будут уничтожены зеленые насаждения, среди которых деревья, занесенные в Красную книгу, и может активизироваться оползень.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО выслушал требования митингующих.

Как сообщила пресс-служба ялтинской мэрии, земельный участок размером в 84,6 сотки фирме «Аль» выделен в 2001 году. Фирма подготовила и согласовала проект строительства гостиничного комплекса общей площадью 25 тысяч квадратных метров.

В ноябре 2009 года на сессии Ялтинского горсовета отменено решение о расторжении договора с фирмой «Аль» из-за не использования земельного участка. Представители фирмы обжаловали это решение и выиграли суд первой инстанции.

Фирма заявляет, что готова застраховать близлежащие дома горожан от возможных нарушений в ходе строительства и принять посильное участие в развитии района и всего города.

Мэр дал задание в течение недели подготовить официальные заключения юридического отдела по судебным разбирательствам, о противооползневой обстановке в районе строительства, предполагаемых сносах зеленых насаждений и количестве «краснокнижных» деревьев. Фирма должна представить окончательные расчеты по понесенным затратам.

БРАЙКО считает, что есть три выхода из создавшейся ситуации: компенсация затрат фирмы «Аль» из городского бюджета, а это – до четырех миллионов долларов, убеждение жителей района в том, что строительство не причинит вреда ни их домам, ни городу в целом, третий – найти и выделить фирме земельный участок под строительство гостиничного комплекса, но не на этой территории.

«Я более склоняюсь к третьему варианту, чтобы ситуация разрешилась безболезненно для всех сторон конфликта, так как из городского бюджета такую сумму (до 4 млн. долл.) мы компенсировать не сможем, а ялтинцы, судя по митингу, настроены против строительства. Нам необходима еще неделя на сбор официальных заключений. Не исключено, что нужно будет проводить еще одни общественные слушания по этому вопросу», – сказал мэр Ялты.