Керчь осталась без воды 30 марта - объекты водоканала отключили от электроснабжения из-за долга предприятия, возникшего из-за плохой оплаты за воду.

«Остановлена водоочистная станция, стоят все насосные станции. Есть вода, которая потихоньку проходит самотеком. Верхние этажи домов, в основном, все без воды», - сообщил по телефону сотрудник водоканала.

Это не первое отключение объектов водоканала в марте, но самое масштабное.

Водоканал задолжал за электричество 28 млн. грн. «Долг (накапливается) с девяностых годов. «Крымэнерго» с помощью отключений хочет получить деньги», - сказал собеседник.

Население Керчи задолжало за воду 6,5 млн. грн. Большие долги также имеются у занимающихся теплоснабжением в городе организаций.

В Керчи проживают более 150 тысяч жителей.