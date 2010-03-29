Огонь уничтожил единственную «пожарку» лесничих Старого Крыма

Огонь уничтожил пожарную машину Старокрымского лесоохотничьего хозяйства - ГАЗ-66 был единственным в Феодосии и Кировском районе автомобилем на базе вездехода, способным добраться в труднодоступную горную местность региона во время лесного пожара, заявил пресс-секретарь комитета по лесному хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ.

Пожар на территории автотракторного парка лесхоза произошел в воскресенье. Загорелись боксы лесопожарной станции. Сторож вызвал спасателей.

"Пока добирались пожарные части города Старый Крым, сторож вместе с подоспевшими на помощь гражданами открыл боксы и успел вывести из горящего здания три автомашины. "Пожарку", находящуюся в боевой готовности, а, соответственно, с полными баками горючего, для избежания взрыва выводить не рискнули", - говорится в пресс-релизе.

Бойцы МЧС и работники лесхоза в течение трех часов боролись с открытым огнем, затем еще два часа дотушивали горящие перекрытия крыши.

Площадь пожара составила около 180 квадратных метров. Его причины и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. Администрация лесхоза не исключает "возможного поджога со стороны".

Помимо ГАЗ-66, сгорела большая часть противопожарного оборудования и инвентаря - "рукава", ранцевые опрыскиватели, радиостанции, лопаты.

ЧП произошло перед началом пожароопасного периода.

"Для охраны лесов от пожаров у лесхоза остались из спецтехники только автомашина на базе ЗИЛ-131, пригодная для тушения лишь в равнинных условиях, и водовозка", - сказал пресс-секретарь крымского комитета.

Руководство лесхоза призывает рескомлес обратиться с просьбой к комитету лесного хозяйства Украины для выделения средств на приобретение пожарной машины повышенной проходимости.