Имущество завода пустили с молотка в 132 раза дешевле его стоимости

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением арбитражным управляющим, который вместо восстановления платежеспособности должника способствовал продаже имущества комбикормового завода на востоке Крыма в 132,5 раза дешевле его реальной стоимости, сообщила пресс-служба ведомства.

«Комбикормовый завод в Ленинском районе незаконно перешел в частные руки. Комплекс зданий и сооружений: мельница, элеватор, цеха, хранилища, - оценивающиеся в 10,6 миллионов гривен, был пущен с молотка за 80 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Ведется следствие.