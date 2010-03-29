США окажут гуманитарную помощь больницам Крыма на $15 миллионов

Соединенные Штаты Америки намерены оказать гуманитарную помощь больницам Крыма на сумму около пятнадцати миллионов гривен.

Американская сторона планирует начать поставку медицинского оборудования в конце июля, завершить - к концу сентября, сообщила пресс-секретарь руководителя парламента автономии Алла ГОРЕВА по итогам встречи спикера Владимира КОНСТАНТИНОВА с заместителем директора офиса по координации гуманитарной помощи США в Европе и Евразии американского госдепа Джона ПОСТА.

В крымских лечебных учреждениях существует острая необходимость в современном диагностическом, хирургическом оборудовании, а также в кардиографах и дефибрилляторах, отмечает пресс-секретарь.

ПОСТ выразил надежду, что «в Крым, уже в скором времени, придут 100 контейнеров гуманитарной помощи».

«Проект по оснащению оборудованием крымских больниц находится, если можно так сказать, в завершающей стадии. Осталось решить вопросы, связанные с транспортировкой и доставкой груза, откорректировать вопросы, связанные с упрощенной процедурой растаможивания медицинского оборудования», - сказал спикер.

Госдеп намерен оказать помощь автономии в рамках проекта по улучшению материально-технической базы больниц Крыма, стартовавшего в ноябре 2009 года.