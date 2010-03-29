Двое россиян ранены в Крыму
09:37, 29 марта 2010Крым
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Не разминулись Chevrolet и Volkswagen
Двое россиян, в том числе подросток, и двое украинцев получили травмы в результате столкновения двух автомобилей близ Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла в Ливадии во второй половине дня 28 марта.
Из-за столкновения Chevrolet и Volkswagen пострадали жители российской Казани - мужчина и девочка, житель Донецкой области и жительница Харьковской области.
Они доставлены в больницу. Состояние травмированных оценивается врачами как удовлетворительное.
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