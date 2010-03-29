Двое россиян ранены в Крыму

Двое россиян, в том числе подросток, и двое украинцев получили травмы в результате столкновения двух автомобилей близ Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла в Ливадии во второй половине дня 28 марта.

Из-за столкновения Chevrolet и Volkswagen пострадали жители российской Казани - мужчина и девочка, житель Донецкой области и жительница Харьковской области.

Они доставлены в больницу. Состояние травмированных оценивается врачами как удовлетворительное.