Промысловый лов рыбы запретят в Крыму

Запрет на промысловый и любительский лов рыбы вводится в Крыму с 1 апреля по 31 мая – в период нереста большинства видов пресноводных рыб. Усиление охраны необходимо для создания благоприятных условий размножения, сообщает республиканский комитет по охране окружающей природной среды.

«Комитет обращается к руководителям управлений водопроводно-канализационного хозяйства, оросительных и гидротехнических систем с просьбой не производить в весенний период больших сбросов воды из водохранилищ и прудов, чтобы не допустить обсыхания икры и гибели малька на мелководьях», – говорится в пресс-релизе.

Контролирующие органы усиливают борьбу с браконьерством на водоемах полуострова. Нарушителям правил рыболовства грозят штрафы.

Разрешается лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в одиннадцати водоемах автономии.