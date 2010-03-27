Двое подростков утонули в море
09:34, 27 марта 2010Крым
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Отпраздновали день рождения
Двое подростков погибли в Черном море в Алуште, оказавшись в воде в шестибалльный шторм, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел во второй половине дня пятницы.
Семь юношей приехали из Симферополя в Алушту отпраздновать у моря день рождения одного из ребят.
Мальчику стало плохо, он с товарищем пошел на пирс. "По не установленным причинам юноши оказались в воде и самостоятельно выбраться на берег не смогли", - сообщили спасатели.
Погибли пятнадцатилетний и четырнадцатилетний подростки. Друга, который пытался их спасти, вытащили на берег рыбаки.
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