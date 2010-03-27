Двое подростков утонули в море

Двое подростков погибли в Черном море в Алуште, оказавшись в воде в шестибалльный шторм, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел во второй половине дня пятницы.

Семь юношей приехали из Симферополя в Алушту отпраздновать у моря день рождения одного из ребят.

Мальчику стало плохо, он с товарищем пошел на пирс. "По не установленным причинам юноши оказались в воде и самостоятельно выбраться на берег не смогли", - сообщили спасатели.

Погибли пятнадцатилетний и четырнадцатилетний подростки. Друга, который пытался их спасти, вытащили на берег рыбаки.