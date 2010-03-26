Крым принял сто тысяч курортников

103 тысячи человек отдохнули в Крыму с начала года – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, сообщило министерство курортов и туризма.

Сейчас в регионе работают 122 санаторно-курортных учреждения и турпредприятий, коэффициент их заполняемости составляет 45,4% (в 2009 году: 120 учреждений, 46,9%).

По данным исполкомов и райгосадминистраций, организованно в таких учреждениях отдохнули 42,7 тысяч человек – на 19,8% меньше, чем с начала 2009 года.

Различными видами транспорта в Крым в нынешнем году прибыли 563 тысячи человек.