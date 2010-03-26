Капитан милиции торговал дурью
13:46, 26 марта 2010Крым
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Вердикт: 6,6 лет тюрьмы с конфискацией
Капитан милиции из крымского города Судак приговорен судом к шести с половиной годам лишения свободы за распространение наркотиков и злоупотребление служебным положением, сообщила пресс-служба прокуратуры.
На скамье подсудимых оказался старший уполномоченный отделения уголовного розыска городского отдела милиции Судака.
«"Оборотень в погонах" организовал распространение "дури" в регионе, за что судом был приговорен к 6,6 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество милиционера.
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