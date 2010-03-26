Капитан милиции торговал дурью

Капитан милиции из крымского города Судак приговорен судом к шести с половиной годам лишения свободы за распространение наркотиков и злоупотребление служебным положением, сообщила пресс-служба прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался старший уполномоченный отделения уголовного розыска городского отдела милиции Судака.

«"Оборотень в погонах" организовал распространение "дури" в регионе, за что судом был приговорен к 6,6 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество милиционера.