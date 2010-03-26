«Крымгаз» получил лицензию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать девяти газоснабжающим компаниям, в том числе «Крымгазу», лицензии на осуществление деятельности по распределению и поставке газа по регулируемому тарифу.

Документы на поставку природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений выданы на пять лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.

Их получили «Крымгаз», «Гадячгаз», «Коростышевгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Тисменицагаз», «Черниговгаз», «Ивано-Франковскгаз» и «Шепетовкагаз».