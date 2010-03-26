В Севастополе - режим чрезвычайной ситуации

Функционирование в режиме чрезвычайной ситуации введено в Севастополе для недопущения нарушений нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба администрации города.

"Ввести для органов местной исполнительной власти, исполнительных комитетов органов местного самоуправления, органов управления и служб гражданской обороны, предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, функционирование в режиме чрезвычайной ситуации", - говорится в приказе начальника гражданской обороны (ГО) Севастополя, руководителя администрации Сергей КУНИЦЫНА.

Такой режим вводится "до особого распоряжения" КУНИЦЫНА.

Начальник ГО Севастополя временно - "до нормализации ситуации в работе коммунальных служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города и других населенных пунктов" - также ввел "экономически обоснованные тарифы" на услуги по обеспечению населения Севастополя питьевой водой, теплом, горячей водой и услуги по содержанию жилищного фонда.

В приказе подчеркивается, что "в Севастополе сложилась критическая ситуация в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности населения и предприятий". Причина - нехватка средств для расчетов за потребленные энергоносители (электроэнергию, природный газ, мазут, уголь, воду) предприятиями ЖКХ, заявила пресс-служба администрации.

"Несвоевременные и неполные расчеты населения города и предприятий за предоставленные услуги по подаче питьевой воды, тепла и горячей воды и не возмещение расходов предприятий в соответствии с себестоимостью услуг привели к созданию условий для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера с полной остановкой функционирования систем централизованного обеспечения жизнедеятельности города", - говорится в приказе КУНИЦЫНА.

Начальник гражданской обороны Севастополя обещает отменить приказ, если горсовет предоставит дотации коммунальным предприятиям города "по возмещению себестоимости реальных затрат".

24 марта севастопольский апелляционный административный суд отменил приказ председателя администрации, начальника гражданской обороны города о повышении коммунальных тарифов в Севастополе.

Сентябрьский приказ, в соответствии с которым тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Севастополе возросли примерно в 2,5 раза, опротестован в суде группой горожан и горсоветом.

Руководство администрации намерено подать кассацию в Высший административный суд Украины.