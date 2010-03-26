Двух мальчишек освободили из цепких материнских «объятий»

Общественный помощник участкового инспектора милиции спас в селе в Севастополе тринадцатилетнего и пятилетнего мальчиков, чья мать едва не задушила их в объятиях, сообщила пресс-служба севастопольской милиции.

Из квартиры в многоэтажном доме в селе Верхнесадовое доносились крики о помощи. Хозяйка двери соседям не открывала.

Милиционер попал в квартиру через балкон по лестнице. Женщина лежала на кровати, сильно прижимая к себе сыновей, выкрикивала странные слова.

«Мужчина попытался оттащить детей от обезумевшей матери. Помощь была кстати, пятилетний мальчик уже начал задыхаться в «материнских объятиях». Подоспели пожарные. Детей отобрали», - говорится в сообщении.

Мальчиков осмотрели врачи, затем их передали бабушке и дедушке. Женщину отвезли в больницу, врачи выясняют - что послужило причиной неадекватного поведения.

Тринадцатилетний мальчик рассказал сотрудникам милиции, что мама разбудила его с братом в пять часов утра, бормоча какие-то странные слова, вывела на балкон и начала поить священной холодной водой, а потом обливать ею.

«Ежась от холода, дети попросили их покормить, мать отказалась, продолжала поить водой. Позже она отключила мобильные телефоны, бытовые приборы и перерезала провод входного звонка. Приказала вести себя тихо. Когда старший сын сказал ей, что она странно себя ведет, толкнула его на пол и укусила за плечо и палец. Испугавшись за себя и маленького брата, мальчик стал звать на помощь», - говорится в пресс-релизе.