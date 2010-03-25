Люди стали вдвое больше есть

За прошедшее тысячелетие люди стали есть почти вдвое больше своих предков, обнаружили американские исследователи. Они сравнили 52 картины с изображением новозаветного сюжета "Тайная вечеря Христа", написанные в разное время с 1000 по 2000 годы нашей эры.

Ученые сопоставили размер тарелок и объем порций еды, которую вкушали на последней трапезе Христа его ученики-апостолы, а в качестве неизменного показателя взяли размер их головы. С помощью компьютера исследователи пришли к однозначному выводу - современные люди едят гораздо больше предков, и объем потребляемой пищи увеличивался постоянно, из века в век, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, считает ученый из американского университета Корнель Брайан Уэнсинк, в страсти к перееданию и, как следствие, в ожирении, которое стало болезнью последних десятилетий, наши современники вправе винить не только себя, но и своих прародителей. "Мы думаем, что стали больше есть только в последнее время, - заметил Уэнсинк, - однако исследование показывает, что это - давняя тенденция, характерная, как минимум, для последнего тысячелетия".

По данным исследования, объем основного блюда за это время увеличился на 69%, размер тарелок - на 66%, а кусок хлеба стал больше почти на четверть. По словам Уэнсинка, несмотря на то, что в Библии упоминается лишь вино и хлеб, большинство художников предпочитали изображать гораздо более богатую трапезу, "сервируя" стол и рыбой, и бараниной, и даже блюдами из свинины. При этом с годами трапеза становилась все разнообразнее.