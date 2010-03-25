112 тонн куличей выпустят к Пасхе

Более ста двенадцати тонн куличей выпустит к Пасхе "Крымхлеб", сообщила пресс-служба холдинга "Т і С", в состав которого входит предприятие.

"Это позволит в полном объеме удовлетворить спрос жителей полуострова на праздничную продукцию", - говорится в пресс-релизе.

Предприятие начнет производство пасок 30 марта.

"Симферопольский хлебокомбинат планирует испечь 45 тонн праздничной продукции, ялтинский - 21 тонн, керченский - 12 тонн, феодосийский - 14 тонн, евпаторийский - 15 тонн, джанкойский - 6 тонн", - отмечается в релизе.

Симферопольские хлебопеки изготовят традиционный кекс "Воскресный" с изюмом, кулич "Пасхальный" с добавлением изюма, цукатов, орехов, мака, наборы "Пасхальные" из трех кексов.

Кроме того, предприятие выпустит "Кулич пасхальный праздничный", изготовленный по специальной рецептуре с добавлением цукатов, мака, изюма и коньяка.

Закрытое акционерное общество "Холдинг "Т і С" - один из крупнейших операторов на рынке хлеба и муки в Украине. В частности, холдинг владеет контрольными пакетами акций октрытого акционерного общества "Крымхлеб", в состав которого входят семь хлебокомбинатов, ОАО "Одесский каравай", зерноперерабатывающего предприятия ЗАО "Симферопольский КХП". Компания управляет обществами с ограниченной ответственностью "Белгород-Днестровская паляница" и "Котовский хлебокомбинат".