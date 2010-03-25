В «Артек» едут ревизоры
13:42, 25 марта 2010Крым
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Люди Януковича отправили
Главное контрольно-ревизионное управление Украины со следующей недели начнет ревизию деятельности международного детского центра «Артек» в Крыму, сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.
По его словам, провести ревизию поручила администрация президента Украины.
«Есть поручение на проведение полной комплексной хозяйственно-финансовой ревизии «Артека». Это не аудит, а именно ревизия», - сказал АНДРЕЕВ на пресс-конференции в УНИАН.
«Я подписал программу, создана рабочая группа, которая будет проводить ревизию», - добавил он.
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