Сотрудник пенсионного фонда погорел на взятке в Симферополе

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения в Симферополе трех с половиной тысяч взятки заместителем начальника районного управления пенсионного фонда Украины, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"Замначальника получил взятку от главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью за уменьшение штрафных санкций за обнаруженные нарушения в деятельности фирмы", - говорится в пресс-релизе.

Дело завели по статье "получение взятки".