Сотрудник пенсионного фонда погорел на взятке в Симферополе
12:35, 25 марта 2010Крым
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения в Симферополе трех с половиной тысяч взятки заместителем начальника районного управления пенсионного фонда Украины, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.
"Замначальника получил взятку от главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью за уменьшение штрафных санкций за обнаруженные нарушения в деятельности фирмы", - говорится в пресс-релизе.
Дело завели по статье "получение взятки".
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