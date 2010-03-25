Муркам и барбосам сделают бесплатные прививки от бешенства

Регистрацию и вакцинацию домашних животных собираюся провести в Севастополе для недопущения заболеваний бешенством, сообщила пресс-служба городской администрации.

Владельцам домашних животных предложат прийти вместе с питомцами в РЭПы, где выездные бригады управления госветмедицины проведут вакцинацию против бешенства. "Вакцина будет предоставляться бесплатно, срок ее действия - один год", - говорится в пресс-релизе.

"Ситуация с заболеванием бешенством домашних и бродячих животных в Севастополе в течение нескольких лет остается стабильной, однако в крымской автономии наблюдаются случаи заболевания бешенством, вирус продолжает циркулировать на полуострове", - говорят в администрации.