Муркам и барбосам сделают бесплатные прививки от бешенства
12:20, 25 марта 2010Крым
0 0
Обещание из Севастополя
Регистрацию и вакцинацию домашних животных собираюся провести в Севастополе для недопущения заболеваний бешенством, сообщила пресс-служба городской администрации.
Владельцам домашних животных предложат прийти вместе с питомцами в РЭПы, где выездные бригады управления госветмедицины проведут вакцинацию против бешенства. "Вакцина будет предоставляться бесплатно, срок ее действия - один год", - говорится в пресс-релизе.
"Ситуация с заболеванием бешенством домашних и бродячих животных в Севастополе в течение нескольких лет остается стабильной, однако в крымской автономии наблюдаются случаи заболевания бешенством, вирус продолжает циркулировать на полуострове", - говорят в администрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter