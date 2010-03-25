Консульство Польши в Севастополе откроется осенью

Генеральное консульство Польши в Севастополе планируется открыть в сентябре нынешнего года, сообщила пресс-служба городской администрации.

Основные документы согласованы. Польская сторона определилась с местом размещения консульства - арендованы помещения.

"Строительные работы, оборудование помещений, установку компьютерной и офисной техники будут проводить польские специалисты, выигравшие тендер. На открытие генконсульства, намеченное на сентябрь, собирается приехать чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Яцек Ключковский", - говорится в пресс-релизе.

Генконсульство Польши в Севастополе станет седьмым в Украине.