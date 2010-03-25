Консульство Польши в Севастополе откроется осенью
12:08, 25 марта 2010Крым
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Станет седьмым на Украине
Генеральное консульство Польши в Севастополе планируется открыть в сентябре нынешнего года, сообщила пресс-служба городской администрации.
Основные документы согласованы. Польская сторона определилась с местом размещения консульства - арендованы помещения.
"Строительные работы, оборудование помещений, установку компьютерной и офисной техники будут проводить польские специалисты, выигравшие тендер. На открытие генконсульства, намеченное на сентябрь, собирается приехать чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Яцек Ключковский", - говорится в пресс-релизе.
Генконсульство Польши в Севастополе станет седьмым в Украине.
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