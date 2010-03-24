Суд отменил повышение тарифов ЖКХ в Севастополе

Севастопольский апелляционный административный суд отменил приказ председателя администрации, начальника гражданской обороны города Сергея КУНИЦЫНА о повышении коммунальных тарифов в Севастополе.

Сентябрьский приказ, в соответствии с которым тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Севастополе возросли примерно в 2,5 раза, опротестован в суде группой горожан и горсоветом.

Руководство администрации подаст кассацию в Высший административный суд Украины.

«В любом случае приказ, подписанный мною как начальником гражданской обороны города, свою функцию выполнил. Я благодарен всем севастопольцам, кто исправно платил по новым тарифам. Благодаря гражданской позиции этих горожан, мы смогли пройти отопительный сезон без серьезных срывов. Мы справились с задачами подачи тепла, газа, воды, обслуживания жилищного фонда города», - сказал КУНИЦЫН.

Последний раз коммунальные тарифы в Севастополе горсовет поднимал летом 2006 года. В 2008-2009 годах администрация несколько раз обращалась к депутатам с предложениями повысить тарифы, на что получала отказ.

КУНИЦЫН заявил, что депутаты должны созвать внеочередную сессию и выработать меры для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ, но для этого, считает он, им «придется изыскать свыше 400 млн. грн. на дотации коммунальщикам». «Найдет ли горсовет эти средства? До сих пор дальше разговоров о «защите интересов горожан» дело не шло», - сказал чиновник.

По мнению руководителя администрации, горсовету все-таки придется пересмотреть старые тарифы.