Четверо крымчан вырубили 19 дубов
19:52, 24 марта 2010Крым
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Ущерб - десять тысяч гривен
Девятнадцать дубов вырубили в лесу четыре жителя Крыма, государству нанесен ущерб в десять тысяч гривен, сообщил пресс-секретарь республиканского комитета лесного хозяйства Максим ГОЛОВАНЬ.
Легальное приобретение такого же объема древесины обошлось бы в 600 гривен.
Нарушителей задержали представители мобильной рейдовой группы бахчисарайского лесохозяйства. Они отказались добровольно платить штраф. У крымчан забрали бензопилу "Штиль".
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.
Судьбу "самовольщиков" решит суд.
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