Четверо крымчан вырубили 19 дубов

Девятнадцать дубов вырубили в лесу четыре жителя Крыма, государству нанесен ущерб в десять тысяч гривен, сообщил пресс-секретарь республиканского комитета лесного хозяйства Максим ГОЛОВАНЬ.

Легальное приобретение такого же объема древесины обошлось бы в 600 гривен.

Нарушителей задержали представители мобильной рейдовой группы бахчисарайского лесохозяйства. Они отказались добровольно платить штраф. У крымчан забрали бензопилу "Штиль".

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.

Судьбу "самовольщиков" решит суд.