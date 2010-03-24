Функционер земкадастра заплатил триста тысяч за свободу

Бывший заместитель директора крымского филиала Центра государственного земельного кадастра обвиняется в должностном подлоге и злоупотреблении служебным положением, ущерб от которых оценивается в 576 тысяч гривен. Уголовное дело передано в суд, сообщила прокуратура Крыма.

«Направлено в суд дело по факту "дерибана" средств, выделенных на инвентаризацию земель в районе Алушты. "Налево" ушли более полумиллиона гривен», - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, заместитель директора филиала подписал акты о выполнении инвентаризации в полном объеме, хотя на самом деле работы не начинались.

«Обвиняемый отпущен под залог в триста тысяч гривен, которые в случае доказательства вины могут быть использованы для возмещения ущерба. На имущество земельщика наложен арест», - говорится в релизе.