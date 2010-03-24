У южнобережного парка оттяпали землю под гаражи

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту изъятия 0,13 гектаров, которые оцениваются в 573 тысячи гривен, из земель расположенного на южнобережье Мисхорского парка-памятника садового паркового искусства.

Как говорится в сообщении прокуратуры, в частные руки перешли тринадцать участков в границах объекта природно-заповедного фонда, земли которого по закону не подлежат приватизации.

«Под следствием оказались должностные лица управления главного архитектора ялтинского горсовета и ялтинского горуправления земельных ресурсов. Первые сделали незаконные заключения о возможности выделения под гаражи участков, фактически расположенных в границах объекта природно-заповедного фонда. Вторые не проследили за законностью предоставления земель», - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление властью или служебным положением», «служебная подделка» и «служебная небрежность», приведшие к тяжким последствиям.

Расследование дела поручено прокуратуре Ялты.