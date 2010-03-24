От Джарты требуют отменить скандальное решение не его Совмина

Прокуратура Крыма требует от Совета министров автономии отменить как «недоработанное» принятое в cередине марта предыдущим составом правительства решение о выделении 194 граждан участков в ялтинском регионе.

«Решение не соответствует требованиям земельного кодекса Украины. В частности, не выясненным остается вопрос соотношения места расположения участков к природным объектам, в том числе - к Ялтинскому горно-лесному заповеднику. Наличие оползневых процессов требует отдельной проработки специалистами», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло протест на постановление правительства, который останавливает действие «незаконного акта».

16 марта крымское правительство разрешило 194 гражданам разработку проектов землеустройства по отводу участков в районе села Оползневое для индивидуального дачного строительства.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

Крымский депутат Валерий ИВАНОВ призвал ДЖАРТЫ разобраться с земельным решением, принятым на последнем заседании старого Совмина, и прекратить дерибан на полуострове.

19 марта парламент обновил состав правительства.