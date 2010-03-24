Украина выберет лучшие дворцы, крепости и замки

Лучшие замки, крепости и дворцы определят в Украине. Стартовал новый этап акции “7 чудес Украины”, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО.

Среди целей акции - составление замково-дворцовой карты страны.

Ранее в Украине насчитывалось более трех тысяч оборонительных сооружений.

"Каждый год мы все больше и больше их теряем, потому что где-то тихой сапой кто-то их отдает в аренду, кто-то приватизирует, кто-то переводит из одного статуса в другой. Организационный комитет принял решение посвятить 2010 год своеобразной инвентаризации, описанию всех замков, крепостей и дворцов и объявляет начало следующего этапа акции "7 чудес Украины" - "7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы", - сказал ТОМЕНКО.

В конкурсе могут принять участие замки - укрепленное жилье времен средневековья с оборонительными, хозяйственными, культовыми и другими зданиями, крепости - укрепленный оборонный пункт с крепкими капитальными сооружениями, дворцы - большое здание, предназначенное для проживания знатных семей и связанное с историческими событиями.

К участию в акции не допускаются здания "величественной архитектуры", которые имеют общественное назначение: дворцы культуры, спорта, детей и юношества.

Во время акции будут определены семь чудесных замков (крепостей, дворцов) Украины и семь замков (крепостей, дворцов), которые могут разрушиться в ближайшее время.

Мероприятие пройдет в три этапа: март-май - принятие предложений для участия в акции, май-сентябрь - регионы представят номинантов, пройдут пресс-туры (накануне всемирного дня туризма и дня туризма в Украине 27 сентября определится 21 финалист акции), в октябре-декабре победителей определят в ходе экспертного и интернет-голосования.

Ранее Украина определяла "7 историко-архитектурных чудес" и "7 природных чудес".