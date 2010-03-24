Что ждут украинцы от Азарова и Януковича (опрос)

Больше половины украинцев - 56,6% - ожидают от новой власти улучшений в экономике страны в ближайшее время, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 19 по 21 марта.

Около четверти респондентов - 25,2% - полагают, что все останется на прежнем уровне. 13,3% опасаются ухудшений в экономике. Затруднились ответить на вопрос 4,9%.

Более трети граждан Украины - 37,5% - считает, что новому кабмину понадобится более двух лет для того, чтобы изменить экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону. Менее четверти опрошенных - 23,1% - полагают, что правительству понадобится срок до года для проведетния позитивных изменений, 18,2% - до двух лет.

Наиболее оптимистично настроенные украинцы считают, что для улучшения экономической ситуации в стране хватит срок до шести месяцев (7,8%), до трех месяцев (2,4%), до одного месяца (0,3%). Затруднился ответить на вопрос каждый десятый респондент.

Большинство украинцев - 63,5% - полагают, что при Викторе ЯНУКОВИЧЕ Россия будет предоставлять Украине экономические преференции, например, дешевый газ. Из них 38,6% дали ответ «скорее да» на этот вопрос, 24,9% - «точно да».

Около четверти респондентов - 26,2% - не ожидают с приходом нового президента экономических льгот для Украины. Из них ответ «скорее нет» дали 16% опрошенных, «точно нет» - 10,2%. 10,3% затруднились ответить на вопрос.

Более трети граждан Украины - 39,3% - считают, что курс гривны по отношению к доллару не изменится (останется таким же, как сейчас). Полагают, что национальная валюта будет укрепляться в ближайшем будущем, а доллар - падать, 22,8% респондентов. Почти столько же - 21,6% - считают, что гривна упадет, доллар - вырастет. Затруднились ответить на вопрос 16,3%.

Согласно случайной выборке опрошена 1000 респондентов от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.