Полтысячи мобилок и аксессуаров конфисковали в Ялте
14:49, 24 марта 2010Крым
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Магазин работал с нарушениями
Пятьсот шесть мобильных телефонов и аксессуаров к ним изъяли сотрудники налоговой милиции в магазине в Ялте, директор которого занимался предпринимательской деятельностью без документов, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
"Реализацией мобильных телефонов без разрешительных документов заведовал директор магазина, тридцатипятилетний житель Ялты. Составлен протокол", - говорится в релизе.
Материалы дела налоговая направит в ялтинский горсуд.
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