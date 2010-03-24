Полтысячи мобилок и аксессуаров конфисковали в Ялте

Магазин работал с нарушениями

Пятьсот шесть мобильных телефонов и аксессуаров к ним изъяли сотрудники налоговой милиции в магазине в Ялте, директор которого занимался предпринимательской деятельностью без документов, сообщила пресс-служба крымской налоговой. "Реализацией мобильных телефонов без разрешительных документов заведовал директор магазина, тридцатипятилетний житель Ялты. Составлен протокол", - говорится в релизе. Материалы дела налоговая направит в ялтинский горсуд.

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