Янукович приказал провести парады во всех городах-героях Украины

Организовать парады и праздничные салюты в городах-героях Украины – Киеве, Одессе, Севастополе и Керчи – поручил президент Виктор ЯНУКОВИЧ правительству 9 мая по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в указе главы государства.

«Кабинету министров обеспечить подготовку и одновременное проведение в столице Украины – городе-герое Киеве, городах-героях Керчи, Одессе, Севастополе парада войск и праздничного салюта тридцатью артиллерийскими залпами, участие в мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны», – сказано в указе.

Совет министров Крыма, администрации Киева и Севастополя, обладминистрации обязаны разработать программы проведения Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Предусмотреть, в частности, дополнительные мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского и транспортного обслуживания ветеранов», – отмечает ЯНУКОВИЧ.