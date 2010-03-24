Огонь лишил двух человек жизни

Женщина и мужчина найдены мертвыми во время пожара в частном доме в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии в поселке городского типа Багерово поступила к спасателям поздно вечером во вторник.

Огонь уничтожил крышу дома на площади 25-ти квадратных метров.

Причины пожара, смерти людей и убыток устанавливаются.