Огонь лишил двух человек жизни
09:29, 24 марта 2010Крым
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Трагедия в Багерово
Женщина и мужчина найдены мертвыми во время пожара в частном доме в восточном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии в поселке городского типа Багерово поступила к спасателям поздно вечером во вторник.
Огонь уничтожил крышу дома на площади 25-ти квадратных метров.
Причины пожара, смерти людей и убыток устанавливаются.
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