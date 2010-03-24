Юноша выпрыгнул из электрички под колеса поезда
09:28, 24 марта 2010Крым
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Ему было шестнадцать лет
Шестнадцатилетний житель Крыма выпрыгнул на ходу из электрички и погиб под колесами поезда в Симферопольском районе полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел во вторник в районе станции «Остряково».
«Житель Джанкойского района открыл на ходу дверь вагона электропоезда, выпрыгнул, попал под колеса поезда и погиб», - говорится в сообщении.
Делом занимается линейный отдел милиции и транспортная прокуратура.
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