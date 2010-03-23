Торпеду весом две тонны уничтожили в Севастополе

Торпеду советского производства весом около двух тонн уничтожили водолазы-пиротехники в районе Балаклавской бухты в Севастополе во вторник, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

"Боеприпас подняли на понтонах, отбуксировали по фарватеру бухты в район траверза бывшей береговой батареи, затопили на глубине и уничтожили путем подрыва. На период обезвреживания торпеды приостановили работу ряда объектов хозяйственной деятельности бухты", - говорится в пресс-релизе.

Боеприпас нашли в понедельник на двенадцатиметровой глубине в двадцати метрах от причала. Его заметили сотрудники профильного экологического предприятия "Ситалл" во время киносъемок в бухте Балаклавы.

Вес взрывчатого вещества составлял более двухсот килограммов, длина - около восьми метров, калибр - 533 миллиметра.

"Торпеда предназначена для поражения подводных лодок и надводных кораблей. Она оснащена аппаратурой самонаведения. Стрельбовые испытания подобными торпедами проводились с подводных лодок в 1978-1980 годах на Черноморском флоте", - заявили пиротехники.

С начала года севастопольские спасатели обезвредили около шестисот взрывоопасных предметов, среди которых - артснаряды, мины, гранаты и бомбы.