Секретарем горсовета Ялты избран регионал

Секретарем городского совета Ялты избран представитель Партии регионов Сергей СЕМИН вместо его однопартийца Алексея БОЯРЧУКА, который освобожден от должности в связи с регистрацией депутатом Верховной Рады Украины, сообщила пресс-службьа мэрии.

Согласно с регламентом, нового секретаря избирали путем тайного голосования.

«Из 43 депутатов, присутствовавших на сессии, «за» кандидатуру Сергея СЕМИНА проголосовал 41 депутат, двое - против», - отметили в мэрии.

СЕМИН - депутат горсовета из фракции ПР.

22 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двадцать двух представителей Партии регионов, среди которых лидер ялтинской организации ПР БОЯРЧУК, депутатами парламента вместо сложивших мандаты «регионалов», которые перешешли на работу в администрацию президента и правительство Украины.

СЕМИН родился 14 октября 1957 года в Краснодарском крае.

В 1984 году окончил Кубанский мединститут, специальность - врач-лечебник.

Работал в ялтинском роддоме, ливадийской больнице, форосской амбулатории в Крыму, в последнее время был председателем правления объединения совладельцев жилых домов в поселке Меласс.

В 2007 году окончил Тернопольский государственный экономический университет, получив «красный» диплом магистра госуправления.

Сейчас получает третье высшее образование в Запорожском госуниверситете по специальности «право».

В Партии регионов состоит с августа 2003 года.

Женат. Имеет двоих детей.