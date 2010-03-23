Януковича просят игнорировать «антиТабачную» кампанию

Президиум городского совета Севастополя просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не обращать внимание на заявления с критикой министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА и дать ему возможность реализовать свои начинания.

«Со стороны лиц, не скрывающих своих антигосударственных взглядов, ведется целенаправленная и хорошо скоординированная информационная кампания, цель которой - воспрепятствовать его (ТАБАЧНИКА) профессиональной деятельности», - говорится в заявлении.

Члены президиума считают нового министра «государственным деятелем, который может обеспечить возрождение образования и науки» Украины.

«Он способен прекратить фальсификацию отечественной истории, навязывание националистических антинаучных концепций в образовании, восстановить нормальные, добрососедские отношения с Россией в сфере гуманитарной политики, прекратить дискриминацию русского языка в сферах образования, науки, искусства, культуры, в средствах массовой информации, при обращении граждан в суды, органы государственной власти и местного самоуправления», - подчеркивается в обращении к ЯНУКОВИЧУ.