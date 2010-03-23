Южнобережный парк едва не лишился десяти гектаров

Суд отменил решение местного совета Кореиза о закреплении за Мисхорским парком-памятником общегосударственного значения, расположенным на Южном берегу Крыма, территории почти на десять гектаров меньшей той, которая определена для него в перечне парков-памятников садово-паркового искусства, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Решение отменено как противоречащее требованиям закона о природно-заповедном фонде Украины и принятое с превышением полномочий", - говорится в релизе.

По данным прокуратуры, власти Кореиза закрепили за парком территорию в 13,36 га, тогда как он "всегда функционировал на площади, почти в два раза" превышающей ее. "На момент принятия решения парк значился в перечне парков-памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения площадью 23 га", - заявила прокуратура.

"Прокуратура поддержала администрацию парков-памятников в процессе против кореизских властей", - сообщила пресс-служба, не уточнив других подробностей.