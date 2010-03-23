Сельский мэр пошел под суд за взятку

Председатель сельского совета в восточном Крыму обвиняется в получении более 152 тысяч гривен взятки за выделение пяти земельных участков на территории садоводческого кооператива, его дело передано в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура Керчи закончила расследование уголовного дела в отношении председателя одного из сельсоветов в Ленинском районе, которого задержали в октябре прошлого года при получении 152500 гривен», - говорится в релизе.

Сообщник сельского головы - председатель садоводческого общества - приговорен к семи годам лишения свободы.