Кого украинцы считают своим главным союзником (опрос)

Подавляющее большинство украинцев - 61% - считают Россию главным союзником Украины, свидетельствуют результаты соцопроса компании Research&Brandig Group, которые обнародовал ее директор Евгений КОПАТЬКО.

19% респондентов называют наибольшим союзником Украины Европейский Союз, 3% - США, 9% не видят союзника и 8% затруднились ответить.

По словам КОПАТЬКО, после завершения президентских выборов и формирования новой власти в Украине впервые с августа 2005 года улучшилось восприятие украинцами украинско-российских отношений. Если в 2005 году 32% украинцев считали такие отношения в целом добрососедскими, но в течение почти 5 лет этот показатель уменьшался, то в марте 36% опрошенных назвали такие отношения в целом хорошими.

30% респондентов считают Россию братской страной, 27% - дружественным государством и 19% - стратегическим партнером, в то время как 1% - враждебной страной и 2% - источником угрозы для нашей страны.

Кроме того, 91% респондентов считают, что отношения между двумя странами необходимо улучшать.

Согласно результатам опроса, 25% респондентов надеются, что после выборов отношения Украины и России станут братскими и союзническими, 38% - рассчитывают на то, что они будут дружественными, только 3% считают, что они будут ухудшаться.

Опрос проводился с 9 по 15 марта методом интервью в 24 областях Украины и Автономной республике Крым. Опрошены 2077 человек. Погрешность составляет +(-) 2%.