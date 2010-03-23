С мясозавода утащили 160 кг кабеля
12:10, 23 марта 2010Крым
1 0
Милиция подозревает работников
Две бухты медного кабеля, по восемьдесят килограммов каждая, пропали на мясозаводе в Ялте. В хищении подозревают трех сотрудников - сторожа и двух наемных работников, сообщил горотдел милиции.
"В совершении преступления обоснованно подозреваются два наемных сотрудника - жители Кривого Рога, 1989 и 1990 годов рождения, и ялтинец, 1974 года рождения, работающий сторожем. Проводится проверка", - говорится в релизе.
Ущерб мясокомбинат оценивает в 16 тысяч гривен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter