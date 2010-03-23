Три тысячи пятьсот апельсинов для находящихся в симферопольском следственном изоляторе подростков и заключенных исправительной колонии №102 намерены собрать в Симферополе в преддверии Пасхи активисты общественной организации «Айболит», сообщила ее пресс-служба.

«Подари апельсин» - так называется благотворительная акция, которая пройдет с 28 марта по 3 апреля в центральном универмаге города.

Волонтеры предлагают купить, минимум, один апельсин для людей, которые оказались в СИЗО и колонии.

«Планируется собрать 3500 апельсинов: как минимум по одному для каждого человека, находящегося в учреждениях исполнения наказаний и сотрудников обоих учреждений, - а также печенье, конфеты, чай», - говорится в пресс-релизе.

Активисты раздадут продукты в период пасхальных праздников.

«Весна - время недостатка витаминов. В закрытом учреждении возрастает риск заболевания. Мы проводим своеобразную профилактику и укрепляем иммунитет подростков и других заключенных, тем самым помогаем городу в предупреждении распространения инфекций», - поясняют организаторы акции.

По данным организаторов, в СИЗО и колонии находятся по 1,5 тыс. человек, в двух учреждениях работают 500 сотрудников.