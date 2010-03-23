В Керчи нашли альтруистов, удивились и завели дело

Сотрудники коммунального предприятия в Керчи три месяца убирали за фирмой мусор - оплата за выполненную работу по документам не проходила. Прокуратура города завела уголовное дело, соообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"В течение трех месяцев предприятие работало себе в убыток, нигде не отражая свой безвозмездный труд, за который, как посчитали проверяющие из прокуратуры, подлежит девяносто тысяч гривен оплаты. Городская прокуратура возбудила дело", - говорится в релизе.

Проводится расследование.